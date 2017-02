Sportivele din România au obținut rezultate bune la primul lor concurs al anului, Grand Prix-ul de la Moscova

13:42

În opinia psihologului Alexandru Pleşea, cunoscut opiniei publice drept “Antrenorul Minţii”, iubirea vine din adâncul fiinţei umane, nu este o reacţie la o situaţie exterioară, ci un răspuns la cele mai profunde întrebări despre viaţă. “Pseudo-iubirea, care vine dintr-o reacţie instinctuală, animalică, din interes sau din atracţie pur fizică, este doar un răspuns al corpului, nu al sufletului. Iubirea adevărată este necondiţionată, acceptă orice se întâmplă, cu calm, cu pace, nu se identifică cu nimic banal din această lume şi vine dintr-o fuziune divină a sufletului, cu inima şi mintea. Este clar pentru oricine care a iubit din tot sufletul, cel puţin o dată în viaţă, că dragostea nu este un lucru pământean, ci este poate singura rămâşită care ne conectează cu divinul, cu eternitatea”, afirmă psihologul Alexandru Pleşea. Specialistul crede că dragostea primită susţine moralul, ridică entuziasmul şi energia, aduce încredere individuală, porneşte motoarele voinţei şi ambiţiei şi dezvoltă virtuţi ca răbdarea, toleranţa, încrederea, acceptarea, empatia, compasiunea etc. “Din nefericire, în ziua de azi, cel iubit are rare momente în care realizează toate acestea. El nu poate observa mai des iubirea care vine spre el, din cauza programărilor mentale pe care le are. Şi anume, observaţiile, judecata, opiniile, părerile pe care mintea lui le generează, fără ca acesta să vrea, scrie rador.ro. Când cel iubit oprește ceasul, pune cap la cap ce simte și ce observă în raport cu persoana care îi declară dragostea, el va putea atinge stări superioare de existență, ca beatitudinea, fericirea, împlinirea. Aceste stări pot fi trăite în întregime, dacă cel iubit are puterea să renunțe pentru câteva clipe la părerile și judecățile existente în mintea sa. Părerile, opiniile, judecățile sunt mecanisme de a „vedea” lucrurile din relație, în raport cu experiența și conjunctura vieții. Acestea sunt reacții, nu răspunsuri. Ele apar în mintea celui iubit ca îndoieli, dileme, condiții, urmări, capricii, și nu îl pot lăsa pe acesta să simtă cu adevărat ce primește. Tot ce putem face cu iubirea, pe care o primim de Sfântul Valentin sau în oricare altă zi, este să nu o studiem, să nu încercăm să o înţelegem, ci pur şi simplu să o acceptăm, să o experimentăm şi să fim recunoscători pentru acest cadou minunat pe care l-am primit de la Creatorul nostru”, conchide Antrenorul Minţii.