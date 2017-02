Călătoriile de vis ale interpretei Romanița Toma

08:58

Acum, la vârsta mea, pot să-mi fac în sfârșit de cap. Într-o şedinţă foto, bineînțeles. Am acceptat să fiu aşa cum nu am fost în ziua aceea, la nunta mea, în ultimul an din secolul trecut. Îmi amintesc rochia mea cusută simplu, pentru că uram corsetele și poalele de prințesă. Îmi amintesc perfect coafura… un...