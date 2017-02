Moștenitorul Samsung, închis într-o celulă de 6 metri pătrați, cu saltea pe podea

11:57

Pentru prima data in istoria sa de 700 de ani, Universitatea Oxford si-ar putea deschide o filiala in afara granitelor Marii Britanii, scrie cotidianul The Telegraph, citat de incomemagazine.ro. Potrivit publicatie, o delegatie franceza s-a deplasat saptamana trecuta la Oxford cu propunerea de a infiinta la Paris o subunitate a prestigioasei universitati. Partea franceza a […]