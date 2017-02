Crima de la Străşeni. Cum a ajuns un învinuit la Spitalul de Psihiatrie

09:42

Vorbim despre zodiile duse cu pluta, cele care starnesc hohote de ras pe unde apar. Iata, asadar, care sunt zodiile care raspandesc buna dispozitie prin felul lor aiurit de a fi: Gemeni Cei mai "sariti de pe fix" sunt Gemenii. Acesti nativi sunt mereu in actiune, peste tot si nicaieri. Ei vorbesc tare pentru a se face auziti, isi rastoarna casa cu fundul in sus pentru o pereche de chei pe care le tin, de fapt in buzunar. Sunt oameni care au o curiozitate copilareasca, dublata uneori si de o atitudine puerila. Aceste momente alterneaza insa cu cele in care sunt seriosi si ambitiosi. Tocmai aceasta varietate ii face extrem de simpatici. Sunt un tonomat doldora de bancuri, glume si stiri amuzante pe care nu ezita sa le impartaseasca cu oricine care le da atentie. Sagetator Sagetatorul este adorabil atunci cand are chef de glume. Te face sa razi pana iti dau lacrimile. Este un aventurier innascut, insa uneori e comic tocmai prin prisma "riscurilor" pe care se lauda ca si le asuma. Ceva de genul: are curajul sa se lupte cu mainile goale cu paianjeni inofensivi sau sa mearga la baie in toiul noptii pe intuneric. E nonconformist si extrem de haios. E gratios ca un elefant in magazinul de bibelouri. Nu poti sa nu il adori! Zambeste tot timpul, e avid de libertate si franchetea caracteristica ca il transforma in campion al gafelor. Varsator Varsatorul este unul dintre cei mai populari nativi. Cu capul mereu in nori, ai impresia ca una spune si alta va face. Nu esti departe de adevar. Nativul pare total dus cu pluta. Dar este extrem de haios tocmai pentru aceasta personalitate spumoasa pe care o are. Stie sa vorbeasca pe limba tuturor si e greu sa ramai suparat, bosumflat in prezenta lui. Pentru ca el aduce zambetul pe buze cu bancuri trasnite. Are grija sa se inconjoare de oameni care ii apreciaza natura boema, glumele de tocilar pe care le face uneori, dar si fumurile de intelectual al viitorului pe care le afiseaza. Si nu sunt putini cei care il adora la propriu, potrivit ele.ro.