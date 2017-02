METEO // Joi și vineri vor fi +15 grade în termometre

20:12

Un echipaj mobil al Serviciului Vamal aflat în misiune de serviciu a fost accidentat aseară de către doi bărbați. Aceștia ar face parte dintr-un grup infracțional specializat în contrabandă cu mărfuri de larg consum, introduse în țară prin regiunea transnistreană. Suspecții au încercat astfel să împiedice stoparea și verificarea unuia dintre autoturisme, implicat în activitatea de contrabandă. Inițial, autoturismul de model Dacia Logan implicat în transportarea loturilor de contrabandă a fost observat de către inspectorii Echipelor Mobile pe drumul de ocolire din proximitatea postului vamal intern de control ”Hîrbovăț”. Angajații vamali au încercat să stopeze autovehiculul prin includerea semnalelor speciale de avertizare luminoase și sonore, acestea fiind însă ignorate de către șoferul unității de transport, care a accelerat și și-a continuat deplasarea în direcția mun. Chișinău. Ulterior vameșii au trecut la urmărirea autovehicului care se deplasa cu viteză excesivă. Concomitent a fost informat și Serviciul specializat 902. În cadrul intervenției de stopare, suspectul a tamponat lateral mașina de serviciu a inspectorilor vamali, continuându-și deplasarea. Ulterior, la intrarea în localitatea Sîngera a mai apărut un autovehicul de același model care bloca intenționat manevrele de depășire întreprinse de ofițerii Vămii, iar în momentul în care angajații vamali au reușit depășirea celui de-al doilea autovehicul, șoferul acestuia i-a acroșat prin efectuarea unui viraj brusc la stânga, proiectând astfel mașina de serviciu a vameșilor pe acostament. După tamponare, șoferul unității de transport a încercat să-și continue deplasarea, dar a fost somat de către inspectorii vamali să staționeze până la sosirea echipajelor Inspectoratului Național de Patrulare. Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii întregii arii infracționale a cazului de contrabandă consemnat, precum și pentru identificarea tuturor persoanelor implicate. Totodată, șoferul autovehicului implicat în transportarea mărfii de contrabandă a fost anunțat în căutare de către organele Poliției. The post Urmărire ca-n filme! Un echipaj mobil al Serviciului Vamal, lovit de automobilele a doi contrabandiști (VIDEO) appeared first on Moldova 24.