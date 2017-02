Jurnaliştii din Marea Britanie ar putea fi judecaţi pentru spionaj, daca obţin şi publică date secrete

13:37

Papa Francisc va deveni primul suveran pontif care, la 23 februarie, va vizita biserica anglicană Ognissanti (All Saints Church), cu prilejul celebrării a 50 de ani de dialog între catolici și anglicani și a 200 de ani de la construirea lăcașului, relatează EFE.