LIVE // Ședința săptămânală a serviciilor primăriei Chișinău

În jurul orei 14:30, în punctul de trecere a frontierei "Leuşeni", s-au prezentat trei persoane, fiind vorba de doi bărbați cu dubla cetăţenie a R. Moldova și României, şi o cetăţeană a Germaniei, care aveau cu ei un copil născut în data de 3 februarie curent. Persoanele au prezentat adăugător documentele de călătorie pentru copil și procura eliberată de un notar din Bălți, în care tatăl bebelușului exprima consimțământul pentru ca cetățeana Germaniei să-l însoțească la odihnă, începând cu data de 10 martie curent. Polițiștilor de frontieră li s-a părut suspect faptul că un copil de 12 zile este legitimat cu un pașaport eliberat cu cinci zile în urmă și însoțit de o persoană straină cu scop de "odihnă". Din informațiile deținute, femeia a intrat în R. Moldova la data de 25 ianuarie 2017. Mai mult, s-a aflat că anterior, tatăl bebelușului a fost certat cu legea, fiind deținut în penitenciar pentru tâlhărie. Acesta mai are alți trei copii. În cel mai scurt timp, copilul va fi adus în Centrul Municipal de Plasament și Reabilitare a Copiilor de vârsta fragedă. Cazul este cercetat pentru stabilirea tuturor circumstanțelor. Totodată, un echipaj special al Poliției de Frontieră s-a deplasat în mun. Bălți, în vederea verificării și reținerii părinților bebelușului.