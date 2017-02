Strângerile de mână interzise în Australia: Iată cine a hotărât directiva

12:07

Ziua Brâncuşi, sărbătorită astăzi, va fi marcată de Institutul Cultural Român atât la Bucureşti, cât şi la reprezentanţele sale din Budapesta, Chişinău, New York, Paris şi Viena prin conferinţe, expoziţii de fotografie, spectacole de teatru şi proiecţii de film, dedicate creaţiei marelui sculptor român (1876 - 1957).