15:57

Fostul premier britanic Tony Blair a afirmat că politica guvernului Theresei May referitoare la ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană (UE) este ''un amestec de contradicții'' și că britanicii au dreptul să-și schimbe părerea despre Brexit. Theresa May a promis că va activa Articolul 50 și că va demara procesul de ieșire din UE luna viitoare. Ea a spus că are în vedere o separare clară a