Patru nord-coreeni căutaţi pentru asasinarea lui Kim Jong-Nam

Mai mulți oficiali britanici sunt de părere că autoritățile ruse s-au aflat în spatele unui complot ce viza asasinarea în octombrie 2016 a premierului pro-occidental al Muntenegrului, informează publicația Sunday Telegraph, citată duminică de Reuters.