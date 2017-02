Nu exista un singur om care sa poata dirija politica moldoveneasca, nici macar el, sustine Vlad Plahotniuc - VIDEO

Plahotniuc sustine ca are un cuvant de zis in coalitie si in deciziile pe care le ia guvernarea, dar......

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de În Profunzime