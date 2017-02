Cu 12 mln lei mai mult pentru vaccinuri

14:57

Doi cetățeni moldoveni, tată și fiu, au fost surprinși de poliţiştii de frontieră, cum transmiteau un colet unor persoane necunoscute din România. Reținerea acestora a avut loc în zona Lipcani, pe 15 februarie, după ce poliţiştii de frontieră i-au monitorizat cu ajutorul autospecialei cu sistem integrat de termoviziune Astfel, în jurul orei 18.40, patrula staționară, […]