SpaceX a oprit lansarea cele de-a doua rachete cu 10 secunde înainte de decolare

08:27

Uniunea Europeană și alți parteneri comerciali ai Statelor Unite se pregătesc să intenteze un proces la Organizația Mondială a Comerțului împotriva impunerii taxelor vamale promise de administrația Trump. Acesta ar fi „cel mai mare proces din istoria OMC“, scrie Financial Times. Comisia Europeană este îngrijorată de impactul taxelor pe care le pot impune SUA exporturilor europene și și-a mobilizat avocații pentru contestarea acestor măsuri la OMC, scrie ziarul britanic. The post UE și Germania, proces cu SUA din cauza lui Trump: 385 de miliarde de dolari este miza appeared first on Independent.