Cuvintele spuse de Trump care amintesc de cei mai sângeroși tirani din istorie

07:47

Naief Abazid, adolescentul sirian al cărui caz a declanşat mânia a conaţionalilor împotriva regimului lui Bashar al-Assad în 2011, ducând în final la un război sângeros care încă macină ţara, trăieşte în prezent în Austria. The post Ce s-a întâmplat cu adolescentul care a declanşat războiul din Siria: Eram un copil, nu ştiam ce făceam appeared first on Independent.