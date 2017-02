Prin ce raioane va trece gazoductul Ungheni-Chişinău. Guvernul de la Chişinău a pregătit 600 de mii de euro pentru despăgubiri

15:07

Republica Moldova oferă oportunități unice pentru mediul de afaceri din Monaco. De această părere este Michel Dotta, președintele Consiliului Economic din Monaco, prezent la Forumul de afaceri al ambasadorilor Republicii Moldova și Republicii Slovacia în Franța, organizat recent cu sprijinul Consiliului Economic din Monaco (Camera de Comerț din Monaco și Invest in Monaco). Forumul de afaceri [&hellip The post Principele de Monaco va vizita Rep. Moldova. Oameni de afaceri din Principat, interesați să investească la Chișinău appeared first on InfoPrut.