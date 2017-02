Seminţele de import au invadat piaţa de profil din Moldova

10:17

Pe parcursul săptămânii viitoare, în orele diurne, în republică se vor înregistra temperaturi de la plus 2 până la plus 15 grade Celsius, pe alocuri. Potrivit sinopticianului din cadrul Serviciului Hidrometeorologic de Stat, Cristina Popuşoi, marţi, 21 februarie, izolat se vor înregistra precipitaţii sub formă de ploaie, în nordul şi centrul republicii, relatează Radio Moldova Actualităţi.