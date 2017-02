În jur de 350.000 de copii „sunt prinși în capcană” în vestul orașului irakian Mosul

23:47

Membri ai Partidului Democratic (de opoziţie) din Albania au ridicat sâmbătă un cort enorm în faţa biroului premierului Edi Rama, după ce mii de manifestanţi s-au strâns pentru a cere alegeri libere şi un Guvern tehnocrat, relatează Reuters. Protestul a fost inspirat de cele din România.