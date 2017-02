Încă două vieți salvate cu organele tânărului din Mingir

12:57

+ 16 grade, vinerea viitoare Pe parcursul săptămânii viitoare, în orele diurne, în republică se vor înregistra temperaturi de la plus 2 până la plus 16 grade Celsius, la Sud. Potrivit sinopticianului din cadrul Serviciului Hidrometeorologic de Stat, Cristina Popuşoi, marţi, 21 februarie, izolat se vor înregistra precipitaţii sub formă de ploaie, în nordul şi centrul republicii. „Pe durata următoarei săptămâni, atât temperaturile minime, cât și cele maxime vor avea o ușoară tendință de creștere. Dacă la începutul săptămânii vom avea temperaturi de la plus 2 până la plus 7 grade Celsius, spre sfârșitul săptămânii se vor înregistra temperaturi de peste 10 grade Celsius, iar în sudul țării mercurul din termometre va urca până la plus 16 grade", a comunicat sinopticianul. Sursă: hotnews.md