Serhei Lavrov despre NATO: „Este o organizaţie specifică Războiului Rece”

11:07

Surpriză plăcută pentru ambasadorul Republicii Moldova în Japonia Vasile Bumacov. În timpul unei lecţii de prezentare a ţării noastre ce a avut loc într-o şcoală din Tokyo, elevii japonezi au intonat imnul ţării noastre. Potrivit unei postări a Ambasadei noastre pe Facebook este vorba de elevii şcolii elementare Kita-Jujonakahara din Tokyo. Evenimentul a avut loc […] The post Uimitor! Un grup de elevi japonezi intonează imnul Republicii Moldova// VIDEO appeared first on Moldova.org.