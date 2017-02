Coreea de Sud consideră că Phenianul a fost implicat în asasinarea lui Kim Jong-Nam

19:57

Real Madrid a câştigat cu 2-0 meciul de pe teren propriu cu Espanyol, prin reuşitele lui Alvaro Morata şi Gareth Bale, aflat la primul lui meci după accidentarea de acum aproape trei luni. The post (VIDEO) Real Madrid învinge pe Espanyol; Revenire de senzație a lui Bale appeared first on Independent.