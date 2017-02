În Moldova ar putea apărea un nou operator petrolier!

17:47

Dacă până acum lupta pentru cel mai „bun” sport sedan se dădea strict între germani, iar clienţii plictisiţi aveau şi alternativa de peste oceane, iată că odată cu apariţia noii Alfa Romeo Giulia, regulile jocului se schimbă. Lansarea versiunii Quadrifoglio Verde a modelului Alfa Romeo Giulia, semnifică nu doar renaşterea brandului italian cu rădăcini sport, The post VIDEO: Alfa Romeo Giulia QV îşi înfruntă concurenţa, Mercedes- AMG C63 S, BMW M3 CP şi Cadillac ATS-V appeared first on Autoexpert.