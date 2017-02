Tinerii pasionați de film care se află la București pot participa la cursul de scenaristică oferit de realizatorii #Selfie69

16:42

Nicoleta Nuca îți încântă fanii cu doua piese live înregistrate în Global Records Studios “Când Pleci” și “Caught Out in the Rain”. De fiecare data, artista isi surprinde fanii cu diverse live-uri ale single-urilor ei sau piese pe care le apreciază. Articolul (video) Nicoleta Nuca își încântă fanii cu doua piese live înregistrate. Ascultă-le și tu! apare prima dată în #diez.