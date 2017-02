Rusia a lansat ştirea falsă cu lituaniana violată de militari germani, susţine un oficial NATO

15:07

Mii de mexicani au format vineri „un zid uman” de-a lungul frontierei dintre Mexic şi SUA pentru a protesta faţă de planul preşedintelui american Donald Trump de a construi un zid la graniţa de sud a ţării sale, relatează AFP. The post (VIDEO) Protest de amploare împotriva lui Donald Trump: „Zid uman” la graniţa cu Mexicul appeared first on Independent.