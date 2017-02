Un bileţel scris încă în timpul războiului din Afganistan, găsit într-un pistol Kalaşnikov în regiunea transnistreană!

19:47

Curtea Constituțională a decis joi,16 februarie, că plata obligatorie pentru cărțile elevilor din clasele primare şi gimnaziale este contrară Legii Supreme. În prezent, elevii claselor a 5-a – a 9-a sunt asigurați cu manuale şcolare după ce achită chiria acestora. Astfel, Curtea a statuat că stabilirea unor plăţi obligatorii pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial, […] The post Plățile obligatorii pentru manualele școlare sunt ilegale! appeared first on Moldova.org.