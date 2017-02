(GALERIE FOTO) 10 puncte fierbinți în lume de unde poate izbucni un nou conflict global; Câteva sunt foarte aproape de noi

13:07

Cancelarul german Angela Merkel a afirmat sâmbătă că ar vrea să discute cu Rusia despre atacurile cibernetice și despre ''știrile false'', dar că este discutabil dacă problema referitoare la ''știrile false'' ar putea fi abordată cu succes înainte de alegerile care vor avea loc în Europa în acest an, relatează agenția Reuters. The post Merkel vrea să discute cu Putin despre atacurile cibernetice appeared first on Independent.