(FOTO) Spania: 160.000 de persoane au manifestat la Bercelona pentru primirea refugiaților

11:27

Tânărul în vârstă de 27 de ani, originar din localitatea Mingir, Hâncești, care a ajuns la spital în stare gravă, după ce sâmbăta trecută a fost bătut la un bar din sat, se află în continuare în comă. The post (VIDEO) Familia tânărului omorât în bătaie la Mingir a decis să doneze organele acestuia appeared first on Independent.