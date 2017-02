Igor Dodon îşi sărbătoreşte ziua de naştere. Cine i-a fost alături şi ce cadouri a primit// FOTO

19:07

O nouă tradiţie în Parlament: la deschiderea și încheierea sesiunilor parlamentare, imnul de stat în forul legislativ va fi intonat de elevii de la Liceul de muzică "Ciprian Porumbescu". O iniţiativă în acest sens a fost lansată de preşedintele Parlamentului Andrian Candu joi, 16 februarie, la o întrevedere cu conducerea acestui iceu. "Începeți săptămâna viitoare, […]