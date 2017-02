(VIDEO) Bundesliga: Final incredibil în derby-ul Hertha – Bayern

10:17

În urma demisiei în SUA a consilierului prezidențial Michael Flynn și a declarațiilor neplăcute pentru Moscova, făcute de Donald Trump privind Crimeea, presa occidentală scrie despre dezamăgirea resimțită la Kremlin din cauza modului în care decurg relațiile cu Washingtonul sub noua administrație. The post Bloomberg: Kremlinul a ordonat mass-mediei de stat – „opriți laudele la adresa lui Trump!” appeared first on Independent.