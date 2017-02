Putin a semnat un decret prin care Rusia recunoaște pașapoartele „republicilor” separatiste Lugansk și Donețk

09:37

Miniştrii de Externe au lansat vineri după-amiază un apel către preşedintele Donald Trump, cu ocazia încheierii summitului G20 de la Bonn, cerându-i acestuia să dea dovadă de prudenţă, pentru a nu conduce spre izolare Statele Unite, transmite DPA. The post Miniştrii de Externe de la G20 îl avertizează pe Trump cu privire la consecinţele izolării SUA appeared first on Independent.