NEPOATA lui Elvis Presley face dezvăluiri despre Michael Jackson: „Mi-am iubit tatăl vitreg”

12:12

BERBEC – Trigonurile minore care formeaza cortul ii energizeaza si pe ei, le da elanul de care au nevoie fie sa incheie un ciclu al invataturii, fie sa faca declaratia de dragoste care le tot zumzaie prin cap, dar nu stiu când si cum sa o formuleze. E drept ca le mai trece prin cap sa abandoneze scoala, dar invatatorul de serviciu, care este Saturn, ii aduce repede cu picioarele pe pamânt. TAUR – Foarte interesant la acesti nativi aspectul dintre Nodul Nord si Luna Neagra, pe de o parte, si conjunctia Nodul Sud – Neptun – Soare pe de alta, aspect care poate vorbi despre o sarcina mult asteptata de femeie, rezolvarea unor probleme de cuplu sau, pur si simplu, de rezolvarea unor aspecte care tin de exprimarea acestor nativi in familie. GEMENI – Cascada de configuratii in tema acestor nativi. incepem prin a vorbi despre Dreptunghiul mistic – care tine toata saptamana si care aduce nenumarate oportunitati pentru acesti nativi, dar si o alta sumedenie care le scapa printre degete, ca si cum ar pierde trenul. De regula, cele doua opozitii presupun un efort continuu de a transforma tensiunile interne in armonie, fara a le permite sa se exteriorizeze. RAC – Aspectele tin pentru acesti nativi de planul afectiv. Trigonul minor cu focar Neptun si Nodul Sud arata multa sensibilitate si de aici o mare problema deoarece pot fi raiti cu multa usurinta. Trigonul minor cu focar Mercur intre Saturn si conjunctua Uranus – Marte poate sugera o hotarare legata fie de studii, fie de un drum in strainatate, dar la fel de bine poate fi vorba despre o revelatie intru credinta. LEU - Daca muncesc in folosul comunitatii – administratie locala sau centrala, organizatorul, diriguitorul si seful da ce are mai bun din el spre satisfactia celor din jur, este ca si cum Leul a uitat de orgoliu, a invatat ca atunci cand ai asemenea responsabilitati, pui inaintea tuturor lucrurilor interesul celorlalti, iar tu treci in plan secund. Luni, 20 februarie, iau decizii bune in ceea ce priveste un drum in strainatate, continuarea unor studii sau comandarea unor bunuri de uz general pentru locuinta de undeva din strainatate. De asemenea, daca pornesc la un drum lung, acesta se va desfasura fara evenimente neprevazute. 21 februarie este o zi in care dinamismul si ideile vor fi puse in slujba familiei, se discuta despre achizitii, despre schimbarea autoturismului, despre o alta casa. FECIOARĂ - Nativii de pamant primesc bani la final de luna. 22 februarie le poate aduce barbatilor Fecioara o intelegere, un contract de munca ori de sponsaorizare, dar poate sa fie vorba si despre actiuni de voluntariat, cum ar fi aceea ca vor fi acceptati sa faca parte dintr-o echipa de voluntari care va pleca cat de curand in zone fierbinti. 24 februarie incheie saptamana in aceeasi nota financiara, numai ca de aceasta data vorbim de salariu, de comisioane de pe urma manipularii banilor altora, investitii care acum isi arata roadele, cert este ca nativii Fecioara vor avea de ce sa se bucure si sa viseze la ceea ce este mai bun. Sa fie atenti la oboseala. BALANȚĂ - Cortul din 21 februarie nu face decat sa le incite creativitatea, mai ales femeilor Balanta. Cu cat sunt mai realiste, cu atat este mai mare probabilitatea ca ideile lor sa se aplice, si cu rezultate foarte bune. Un alt trigon minor cu focar Jupiter pe Casa banilor proveniti din munca proprie vorbeste despre un spor de salariu sau de venituri constante care le intra in conturi echilibrand, in sfarsit, balanta. Miercuri, 22 februarie, Dreptunghiul mistic, cu una dintre laturi in Casa inconstientului colectiv alaturi de Nodul Nord, sugereaza ca este timpul ca Balantele sa se pregateasca de introspectie, de o calatorie in lumea lor interioara, o calatorie lunga cu multe statii, dar care la capat va scoate la lumina comoara care se gaseste in ei si care se gaseste, de fapt, in fiecare dintre noi. SCORPION - Luni, 20 februarie, par sa aiba o discutie legata de copii, cei care sunt parinti, de educatie, daca este vorba despre ei insisi sau planifica o calatorie de afaceri care implica drumuri lungi, poate fi vorba despre tara, dar si despre strainatate, si incearca sa faca toate aceste lucruri cat se poate de temeinic, de altfel, lor le este strain lucrul de mantuiala. De asemenea, cei care nu aveau un loc de munca, pot gasi unul satpamana aceasta. 21 si 22 februarie aduc o linistire a evenimentelor, in masura in care acesti nativi isi pot gasi linistea, cu conditia sa nu se puna problema de lucruri ascunse, de subterfugii care sa mascheze unele dorinte de putere sau de manipulare, desi nu as spune ca saptamana aceasta le sta mintea la asa ceva. Mai degraba, as crede ca incearca sa descurce itele unor intamplari pe care nici ei nu o inteleg, iar atat timp cat un Scorpion nu intelege sensul unor lucruri, fiti siguri ca nu se va lasa pana nu va afla ce il intereseaza. SĂGETĂTOR - Sagetatorii trebuie sa fie atenti la alimentatie. Profesional, pot avea parte de relizari, poate fi o saptamana in care se aleg apele in ceea ce priveste drumul pe care vor merge, sunt sanse extraordinare de a urca scara sociala, pentru ca pregatirea, verbiajul si modul de a interactiona cu oamenii sunt pentru unii Sagetatori calitati native. Zile de 23 si 24 februarie sunt graitoare in acest sens. Se pun la cale proiecte de anvergura, iar Sagetatorii si cei care au o componenta Sagetator puternic sustinuta in tema natala, pot ajunge unde nici nu au visat, iar daca in primele doua zile ale saptamanii sunt avantajate femeile, in cea de a doua sunt avantajati barbatii. si cum ei au un simt mai acut al autoconservarii, vor sti cum sa speculeze momentul. CAPRICORN - Capricornii trebuie sa aiba grija cand comunicarea lor iar devine criptica. Zmeul care se configureaza din 23 februarie si care va dura pana la inceputul primaverii, aduce o noua atitudine fata nu doar de credinta, ci si fata de familie, si le amplifica creativitatea. Axa financiara pare controversata, s-a degajat, dar nu as sugera acum schimbari de conceptie vis-a-vis de resursele materiale, poate vorbi despre un blocaj psihic fata de bani – teama ca nu se vor descurca financiar, despre conventia de pe urma unui partaj, despre probleme financiare cu institutiile statului, dar si despre descoperirea unor noi resurse care se vor dovedi a fi o adevarata mina de aur. VĂRSĂTOR - Se pot lovi de tensiuni la locul de munca. Pe 21 februarie se tensioneaza lucrurile la locul de munca, o disputa intre doi tineri, un el si o ea, si aici cred ca nu se mai vorbeste de ocuparea unui post si nici de relatii de munca, ci de relatii colegiale, liceu sau facultate. Totul pleaca de la niste vorbe aruncate aiurea, dar care pot degenera in discutii extrem de neplacute. Pe 22 februarie incepe sa se configureze si la ei modelul planetar de tip Cort, semn ca Varsatorii au sansa gasirii unui loc de munca foarte bine platit sau sunt recompensati pentru o treaba foarte bine facuta. Posibil ca Varsatorii aflati la drum sa aiba parte de accidente din neatetie, nu se uita unde pun piciorul, pe unde trec, si de aici beleaua. PEȘTI - Pestii se vor orienta spre clarificarea unor aspecte care tin de cariera. Pluto continua sa-si manifeste puterea si ar putea sa ii oblige la schimbari care vizeaza raporturile de munca, de colegialitate, scoate la lumina exact invidiile despre care aminteam la inceput, minciunile si discutiile ireverentioase, analizand in paralel cum evolueaza lucrurile acasa. Pe 24 februarie, trigonul minor care vizeaza axa relationala poate vorbi despre o revenire asupra propriilor sentimente, poate fi un moment de trezire interioara pentru nativii Pesti si ei sa inteleaga ca viata lor se poate schimba prin intermediul ajutorului la care apeleaza, ratiunea, li se ridica valul de pe ochii mintii si revelatiile vor fi pe masura.