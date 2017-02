iPhone-ul așteptat de toată lumea va veni fără buton de home: Cu ce va fi înlocuit acesta

19:47

Fratele vitreg al președintelui nord-coreean Kim Jong-Un considera că în țara sa e nevoie de reforme și avea curajul de a-și exprima opiniile, a declarat vineri un jurnalist japonez care a scris o carte pe această temă, relatează AFP. The post Reformele pe care le vroia Kim Jong-Nam pentru Coreea de Nord appeared first on Independent.