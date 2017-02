Cele 50 milioane de EUR din partea României vor ajunge în țară în februarie

15:37

Patriarhul Chiril va efectua o vizită în Republica Moldova în a doua jumătate a anului curent. Anunţul a fost făcut joi, 16 februarie, de preşedintele Igor Dodon pe pagina sa de Facebook. Oficialul a relatat că a discutat, la Mănăstirea Căpriana. cu mitropolitul Vladimir acţiunile de pregătire a vizitei pastorale a Patriarhului. Igor Dodon a […] The post Vizita Patriarhului Chiril în Republica Moldova va avea loc în a doua jumătate a anului 2017 appeared first on Moldova.org.