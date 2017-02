Eseu al lui Winston Churchill, dezvăluit: Suntem noi singuri în Univers?

18:07

Bulgaria nu este obligată în niciun fel să crească cheltuielile militare şi este necesară o dezbatere la nivel naţional pe această temă, a declarat ministrul interimar al Apărării, Stefan Yanev, în contextul în care SUA cere statelor NATO să-şi sporească cheltuielile militare până la 2% din PIB. The post Ministru interimar bulgar: Sofia nu este în niciun fel obligată să-şi sporească cheltuielile militare appeared first on Independent.