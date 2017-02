Bălţi s-ar putea extinde: Locuitorii a trei sate vor să intre în componenţa municipiului

16:57

Infanta Cristina a Spaniei, sora Regelui Felipe al VI-lea, a fost achitată vineri de acuzaţiile că a fost implicată într-un caz de fraudă fiscală în urma unei investigaţii asupra afacerilor financiare ale soţului său. La rândul său, fostul handbalist spaniol Inaki Urdangarin, medaliat cu bronz olimpic la JO 1996 și 2000, a fost condamnat la 6 ani și 3 luni de închisoare pentru delapidare, înșelăciune și fraudă în cazul fundației Noos, prin care s-au deturnat fonduri publice pentru organizarea unor evenimente sportive, relatează ziarul AS.