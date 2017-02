Asistenții digitali vor schimba viața, gândurile și relațiile oamenilor

17:37

În acest an, pentru prima dată, o altă structură decât Agenția Medicamentului s-a ocupat de procurarea medicamentelor pentru instituțiile medicale publice pentru a le asigura cu necesarul pe parcursul întregului an. Țările de unde vin preparatele au rămas în mare parte aceleași - Ucraina, China, dar și state europene. Interesant este că avem o colaborare intensă în acest an cu Letonia, Luxemburg, Cipru, dar și India, de unde s-au procurat în acest an 40 de poziții de medicamente, scrie E-sanatate.