Pavel Filip, la discuții cu James Pettit: Acordul cu FMI este evenimentul anului 2016

15:27

Parlamentul Finlandei a votat vineri împotriva unei petiţii semnate de către cetăţeni care cereau retragerea unei legi ce va permite mariajele între persoane de acelaşi sex, confirmând astfel legea care va intra în vigoare luna viitoare, relatează agenţia Reuters, conform agerpres.