Echipament modern pentru experții criminaliști, oferit de Uniunea Europeană// FOTO

13:37

Cinci persoane din Ceadâr-Lunga au sustras dintr-un bancomat din orașul Odessa 2 000 000 de grivne, 2400 de dolari și 650 euro. Cei cinci făceau parte dintr-un grup infracțional, specializat în săvârșirea infracțiunilor contra patrimoniului pe teritoriile Republicii Moldova, Ucraina și Federația Rusă. Grupul a fost documentat și monitorizat timp de patru luni, iar informaţia […]