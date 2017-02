Individ care încerca să comită atacuri cu bombă la supermarketuri, arestat în Statele Unite

13:27

Gurbangulî Berdîmuhamedov, la putere în Turkmenistan de mai bine de un deceniu, a fost învestit vineri în funcția de președinte, după ce a fost reales cu 98% din voturi la conducerea acestei țări din Asia Centrală, una dintre cele mai izolate din lume, relatează AFP.