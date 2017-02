Donald Trump și vraja Twitter

12:47

Parlamentul European (PE) vrea ca roboții viitorului din cadrul Uniunii Europene să fie echipați cu "un buton al morții" care să permită deconectarea lor în caz că devin o amenințare la viața omului, relatează joi EFE. The post Parlamentul European vrea ca roboții să fie prevăzuți cu un „buton al morții” appeared first on Independent.