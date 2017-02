Angela Merkel îi transmite lui Donald Trump că SUA au putere datorită NATO

12:17

Sute de imigranți au forțat vineri dimineață bariera înaltă care înconjoară enclava spaniolă Ceuta din Maroc, sute dintre ei fiind răniți, au anunțat serviciile de salvare și Garda Civilă, potrivit AFP. The post Sute de imigranți au forțat frontiera enclavei spaniole Ceuta din Maroc appeared first on Independent.