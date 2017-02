La Dubăsari a fost deschis un punct de colectare a bateriilor uzate

15:42

Organismul tău are nevoie de vitamine, minerale și antioxidanți pentru a lupta împotriva îmbătrânirii, iar toate acestea pot fi obținute consumând alimente sănătoase. Iată câteva dintre ingredientele pe care să le incluzi zilnic în alimentația ta dacă vrei să ții la distanță efectele îmbătrânirii: Avocado Probabil ai aflat deja că avocado este hrănitor și are beneficii majore pentru sănătate. Dar conținutul bogat în omega 3 transformă acest fruct într-un aliat important și pentru frumusețe. Dacă mănânci un avocado pe zi, vei stimula procesul de regenerare celulară de la nivelul peilii, dar îi vei oferi organismului tău și vitamina C, esențială pentru combaterea factorilor ce provoacă apariția ridurilor. Fructele de pădure Afinele, coacăzele, zmeura sau murele conțin cantități impresionante de antioxidanți. Aceste substanțe previn sau întârzie apariția ridurilor și combat efectele nocive pe care factorii de mediu le pot avea asupra organismului. Morcovii Este cunoscut faptul că morcovii contribuie la menținerea sănătății ochilor. Betacarotenul, antioxidantul care le oferă culoare portocalie, este foarte util și pentru protejarea pielii de efectele nocive ale razelor UV, așa cum sunt fotoîmbătrânirea și apariția petelor pigmentare. Citricele Citricele sunt principala sursă de vitamina C și acid folic pentru cei mai mulți oameni. Dacă mănânci portocale, grepfrut, clementine, mandarine sau bei limonadă, sunt șanse mai mari să ții la distanță pentru mai mult timp primele semne ale îmbătrânirii. Usturoiul Pentru că are proprietăți fungicide și antibacteriene, usturoiul este un adevărat antibiotic natural. Conține enzime și antioxidanți care au efectul de a reduce inflamațiile, dar este foarte util și pentru stimularea circulației sanguine. De aceea este un aliat important și pentru frumusețe, și ar trebui să-l incluzi cât mai des în alimentația ta, în ciuda mirosului său persistent. Cicolata neagră Singurul desert din această listă, ciocolata neagra are numeroase beneficii pentru sănătate și frumusețe. Conține flavonoide, un tip de antioxidanți care ajută pielea să se apare singură de efectele nocive ale razelor UV. Dar este vorba numai despre ciocolata cu o concentrație de cacao de peste 75%. Uleiul de măsline Pe lângă faptul că este un ingredient esențial dintr-o dietă sănătoasă, uleiul de măsline are efecte excelente și atunci când este aplicat direct pe piele. Este o sursă importantă de acid alfalinoleic, care are proprietatea de a menține pielea hidratată și tonifiată. Aplică numai câteva picături de ulei de măsline în palme și masează delicat fața în fiecare seară, înainte de culcare. Roșiile Sunt delicioase, dar și foarte importante pentru păstrarea sănătății și a frumuseții. Conțin numeroși nutrienți, printre care vitamina A, vitamina C și acid folic. De asemenea, licopenul, substanța care le oferă culoarea roșie, are efecte antioxidante de 14 ori mai mari decât resveratrolul, care se găseștie în vin. Acesta protejează pielea de efectele dăunătoare ale razelor UV. Este bine de știut că licopenul se absoarbe mai bine în organism dacă roșiile sunt gătite. Peștele gras Peștele gras precum somon, macrou, ton sau anșoa este o sursă importantă de acizi grași omega 3 care ajută la regenerarea celulară și menținerea colesterolului la un nivel scăzut. Ajută pielea să combată efectele oxidative care au loc odată cu înaintarea în vârstă. Turmericul Turmericul sau curcuma este un condiment obținut din rizomii plantei cu același nume. Este folosit de mii de ani în India în gastronomie, iar de puțin timp a devenit foarte popular la nivel mondial. Motivul este simplu: pudra galben-portocalie de turmeric are proprietăți miraculoase pentru sănătate și frumusețe. Este un puternic antiinflamator, ceea ce înseamnă că reduce efectul de ochi încercănați și fața umflată, care te pot face să pari mai în vârstă.