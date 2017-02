Ședința de astăzi în dosarul Platon, amânată: Omul de afaceri se află în stare gravă în penitenciarul Nr. 13

11:37

Preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat joi că Europa nu trebuie să cedeze în faţa cererilor SUA de a creşte cheltuielile militare, pentru că şi dezvoltarea şi asistenţa umanitară pot fi considerate securitate, relatează Reuters.