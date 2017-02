MAŞINĂ ÎN FLĂCĂRI la Râşcani! Pompierii au intervenit în forţă

16:12

Magnus Sæle, din Norvegia, a atins cu Mercedesul său o performanţă greu de egalat. El a parcurs, nici mai mult, nici mai puţin de 3,4 millioane de km, scrie dinside.no. Mercedes E-Class W124 este una dintre cele mai fiabile maşini ale producatorului german. Cel condus de Magnus (fost taximetrist) a fost fabricat în 1991, iar până în 1997...