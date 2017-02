De ce bărbaţii iubesc atât de mult maşinile? Citiţi aici, pentru a afla câteva dintre numeroasele motive explicate

09:58

Numărul maşinilor în creştere, lipsa experienţei în rândul şoferilor, dar şi cel mai important, încălcarea regulamentului rutier fac noi victime. Portalul stirilocale.md informează că în numai 24 de ore au avut loc 98 de accidente rutiere, soldate cu o persoană decedată și 12 traumatizate. Incidentele au avut loc pe traseele din țară şi potrivit reprezentanților Inspectoratului Național The post Din ce în ce mai rău: 98 de accidente rutiere în numai 24 de ore! appeared first on Autoexpert.