Tony Blair: Procesul de Brexit nu este „inevitabil”, ci poate fi oprit de voinţa oamenilor

10:37

Într-o zi în care a admis o înfrângere în instanţă privind una dintre principalele sale politici, privind migranţii, în care a fost nevoit să îşi schimbe alegerea pentru secretarul Muncii şi în care s-a confruntat cu întrebări în legătură cu demisia consilierului său pentru Securitate naţională, Trump a ales să facă din presă punctul central al unei conferinţe de presă neobişnuit de lungă şi de acidă pentru un preşedinte, comentează Reuters. The post (VIDEO) Trump, în defensivă în prima sa conferinţă de presă solo appeared first on Independent.