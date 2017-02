Au cauzat PREJUDICII de peste 260 mii de lei companiilor Moldtelecom, Moldcell și Orange. Doi cetățeni ucraineni, reținuți în Republica Moldova

12:42

Evenimentul Zilei: - De ce toată lumea e supărată pe executoriii judecătorești? Roman Talmaci: - De fapt, sunt supărați cei, cărora executorii judecătorești le creează incomodități. Și este vorba de cei care au datorii. Datoriile trebuie plătite. Noi încercăm, de șase ani încoace, de când sistemul a fost reformat și trecut la privat, să spulberăm acel stereotip, care vine din spațiul sovietic, precum că datoriile le achită doar lașii. Încercăm să demonstrăm că toți datornicii sunt obligați să le achite, fie stabilite prin hotărârea judecății, fie chiar pe cale extrajudiciară. Până la adresarea în instanța, executorul se poate informa și preîntâmpina anumiți debitori ca să-și onoreze obligațiunile. Și asta pentru că omul care nu are datorii, este un om liber. Noi îi ajutăm pe oameni să se simtă liberi. EvZ: - Sunt mulți datornici în R. Moldova? Cam cât la sută din populație din populație datorează cuiva ceva? Roman Talmaci: - În primele șase luni ale lui 2016, pe masă la colegii mei se aflau 275. 000 dosare, 59.702 fiind parvenite. EvZ: - Dvs. personal câte dosare aveți la activ? Roman Talmaci: - În jur la 800. Dar în RM sunt 170 executori care, la moment, activează. Sunt licențiați 191. În șase ani de executori privați, au plecat din profesie mai bine de 16 colegi, fie în urma unei demisii onorabile, fie a unei sancțiuni disciplinare. EvZ: - Am auzit că, în ultimul timp, aveți colegi ajunși și după gratii. Care sunt motivele? Roman Talmaci: - Cred că pun în capul mesei banul, și nu interesul public. Un EJ trebuie, în primul rând, să vadă în fața lui dosarul, interesele creditorului în raport cu cele ale debitorului, să restabilească acea ordine de drept, fixată de hotărârea judecății. Și abia în ultimul rând este banul și onorariul său, care nu este atât de mare. Unii însă văd profesia ca și profit. Comit o greșeală, pentru că a miza doar pe bani, faci o investiție pe termen scurt. Pe termen lung, au de câștigat cei care tind să respecte normele de drept și reabilitarea drepturilor persoanelor vătămate. EvZ: - Și în acest context, sunt la UNEJ milionari în lei? Roman Talmaci: - Eu cred că în RM toți sunt milionari. Dar a avea bani nu înseamnă câți bani ai în buzunar. A avea bani nu înseamnă cât câștigi, ci cum îi cheltuiești. EvZ: - Dar pentru că există și stagiari, asta ar însemna că profesia respectivă le face cu ochiul. Nu este cea mai prost plătită din RM... Roman Talmaci: - Am reușit, în ultimii șase ani, să ridicăm prestigiul profesiei, și nu din considerentul că este profitabilă. Pentru că și alte profesii sunt profitabile. Prestigiul a crescut și grație culturii juridice, pe care o au EJ la moment. EvZ: - Vechii executori, care au trecut la privat, au fost instruiți? Roman Talmaci: - Anterior, pentru a deține funcția de EJ, nu era obligatoriu să ai studii superioare. Acum însă, odată cu reformele, acest lucru este obligatoriu. Ei trebuie să treacă un curs de instruire continuă, și o fac din banii proprii. În plus, conform modificărilor legii, pot fi impuse cursuri de instruire ca sancțiune disciplinară cumulativă. În cazul dat, vorbim și de amendă plus aceste cursuri. Este vorba de o inovație și credem că propunerea respectivă va fi acceptată de MJ. Când Colegiul Disciplinar va accepta Regulamentul, atunci va intra în vigoare. Vom discuta atunci și despre primele pedepse. EJ au posibilitatea să cumuleze și alte profesii. Ei pot fi și mediatori și arbitri și merg la cursuri de profil, pentru a obține certificat de mediator, mai ales că, de șase ani încoace, procedura de executare, ca o fază obligatorie, prevede și concilierea înte părți. 116.54din dosare reprezintă amenzile față de stat EvZ: - Care sunt cele mai frecvente dosare? Roman Talmaci: - Amenzile față de stat. Mai bine de 65% din volumul total de lucru sunt amenzile în folosul statului, aplicate de către instanța de judecată, poliția de patrulare, pompieri, preturile de sector etc. Există 17 agenți constatatori, care emit decizii contravențționale și le expediază la EJ. EvZ.: Există și un termen de prescripție în cazul amenzilor respective? Roman Talmaci: - Desigur. Până la 16 marie curent, termenul de prezentare a dosarului contravențional spre executare este de un an de zile din data aplicării. După această zi, termenul pentru prezentare va fi un an de zile, iar din momentul în care dosarul ajunge pe masa EJ, nu va exista un termen-limită. EvZ: - Aveți anumite metode de operare, cu care convingeți datornicii să-și respecte obligațiunile? Roman Talmaci: - Eu pledez pentru un dialog, chiar și repetat. Nu toți EJ agrează metoda pe care o promovez și mulți dintre colegii mei fac uz de duritate. Eu nu văd EJ ca pe un călău cu bâta în mână. El are în mână legislația – arma, prin care convinge debitorul sau părțile de a proceda într-un mod sau altul pentru aplanarea conflictului de lungă durată. Au rămas puțini colegi, care mai recurg la tehnici de intimidare verbală. Dar cred că totul vine și de la educație. EvZ: - Vă obligă cumva legea să treceți și un control la psihiatru? Roman Talmaci: - E obligatoriu. În momentul accederii în profesie, EJ, în mod obligatoriu, prezintă certificat că nu se află la evidența psihiatrului sau a narcologului. “Finul meu, Nicolae Pașa, nu e singurul cu dosar penal” EvZ: - Aveți Dvs. un fin de cununie, coleg la UNEJ, Nicolae Pașa. Știu că are un dosar penal, pentru depășirea atribuțiilor de serviciu. Prima instanță l-a condamnat la șase ani cu executare, acum dosarul e la Curtea de Apel. Întrebarea este: cum poate un executor să-și exercite profesia, în momentul în care are un dosar penal aflat pe rol? Roman Talmaci: - Nicolae Pașa nu este un executor rău. E destul de nergic și nu o singură dată i-am făcut observație la capitolul comportament. I-am explicat că plângerile depuse împotriva acțiunilor lui afectează și imaginea mea. Codul Deontologic al EJ este foarte dur. Avem experți internaționali în domeniu. Despre dosarul penal am aflat din presă. Dar există prezumția nevinovăției. Sentința nu este definitivă și irevocabilă. Am citit, ulterior, și sentința. Părerea mea e că nu este corectă și a fost condamnat pe nedrept. El a îndeplinit o hotărâre de judecată, aplicând sechestru asupra unei mărfi, în lipsa debitorului. Dar instanța a dispus, cu sau fără prezența acestuia, să fie aplicat sechestrul. Nu este singurul executor cercetat penal. Dar atâta timp, cât organul de urmărire penală nu solicită suspendarea lor din funcție, ei au dreptul să activeze. Dacă o să vă uitați în Administrația Publică Locală, acolo există condamnați reali și ei activează fără jenă. E un paradox pentru funcțiile publice. Un alt aspect, care generează plângeri împotriva colegilor mei, e că unii executori nu renunță la insistență în raport cu debitorii. Dacă ai un dosar pe masa EJ, fii pregătit că vei fi deranjat zi și noapte. Presupune chiar și o ingerință în viața privată a debitorului, pentru că de cealaltă parte se află o parte vătămată. Un creditor, care a fost înșelat, care așteaptă despăgubire, care așteaptă poate pensie alimentară. EvZ: - Au crescut sau nu dosarele privind achitarea pensiei alimentare? Se adresează mamele în instanțe? Au prins la curaj femeile noastre? Roman Talmaci: - 34. 000 dosare pe rol în jumătate de an. Și care sunt active vreme de 18 ani. Putem spune că acestea sunt dosare bănoase? Nu. EvZ: - Ce venit aduc EJ profit în bugetul statului? Roman Talmaci: - 18% din venit merge în bugetul statului, plus 3% la Uniune. Să nu uităm că închiriază încăperi, 10% se duc în bugetul statului, crează locuri de muncă. “Nu sunt obligat să vă spun ce venituri am” EvZ: - Sunteți salarizat de UNEJ? Care este de? Roman Talmaci: - Nu sunt obligat să vă răspund. EvZ: - Deci, declarațiile Dvs. de avere rămân o taină. Dar cu ce mașină circulați? Roman Talmaci: - Dacia. Costă cam 6 mii de euro. Nu consider că mașina este o prioritate. Dacă vă interesează, am avut și mașini scumpe. Eu prefer alte valori. EvZ: - Sunteți modest sau așa vreți să păreți? Roman Talmaci: - Am spus că prefer alte valori și că banii trebuie gestionați altfel. EvZ: - Am putea vorbi și despre acțiuni filantropice? Roman Talmaci: - Da, și la nivel de Uniune, și personale. EvZ: - Care este cel mai bănos dosar din colecția Dvs.? Roman Talmaci: - E sistat, e suspendată executarea din cauza insolvenței debitorului. Este vorba despre dosarul SRL Caravita. Am încercat să încasăm în folosul Băncii de Economii miliardul furat, și am reușit să restituim peste un milion de lei, după care a urmat procedura de lichidare a agentului economic respectiv. Aș fi obținut un onorariu de maxim 246 mii lei, pentru că în cazul nostru, acesta este plafonat. EvZ: - Cum sunt distribuite dosarele? Roman Talmaci: - Creditorul este liber să aleagă executorul în care are încredere. EvZ: - Nu sunteți protejat de nimeni? De niciun partid politic? Roman Talmaci: - Eu am fost ales la această funție de către EJ, prin vot direct. Nu pledez ca EJ să facă politică. Noi suntem tehnocrați și suntem în serviciul poporului, nu al partidelor. De aici, întâmpin anumite dificultăți în realizarea și promovarea anumitor idei. Dar se mai conturează și relații cu timpul și, până la urmă, beneficiez de susținerea de care este nevoie. Vă mulțumim.