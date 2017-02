Gurbangulî Berdîmuhamedov, învestit în funcția de președinte al Turkmenistanului

16:42

Polițiștii de frontieră au identificat, în mai puțin de 12 ore, două persoane care au prezentat la controlul trecerii frontierei de stat documente falsificate pentru mijloacele de transport. Primul șofer, un cetățean al Ucrainei de 32 de ani, a încercat să intre în R. Moldova la volanul unui Mercedes, condus în baza procurii falsificate. Bărbatul a fost depistat ieri, în punctul de trecere ”Criva”. Polițiștii de frontieră au observat în procura auto necoincidențe a elementelor definitorii unui document autentic. Urmare a cercetărilor suplimentare, s-a constatat că împuternicirea notarială, eliberată de autoritățile poloneze, este falsificată. Din spusele ucraineanului, documentele pentru mașina înmatriculată în Polonia au fost perfectate prin intermediul unor persoane terțe. În cazul dat, procura a fost ridicată și urmează să fie supusă expertizei, iar mijlocul de transport - reținut pe teritoriul punctului de trecere, până la finalizarea cercetărilor. Revizia tehnică falsificată va constitui motiv de cercetare penală a unui moldovean de 24 de ani. Astăzi, 15 februarie, în jurul orei 05.30, pentru formalitățile necesare de ieșire din țară prin punctul de trecere ”Giurgiulești-Galați” s-a prezentat un Audi, înmatriculat în Bulgaria. Autoturismul era condus de un conațional și avea ca pasager, proprietarul mijlocului de transport, de asemenea moldovean. Polițiștii de frontieră au depistat printre documentele prezentate revizia tehnică cu semne vădite de falsificare. Mai mult, în urma extinderii cercetărilor s-a stabilit că transportul nici nu a fost supus inspecției tehnice. Documentul a fost ridicat și va fi transmis spre expertiză. În ambele cazuri, angajații Poliției de Frontieră au întocmit procese verbale de audiere și constatare a infracțiunii prevăzută de art.361 (al.1) Cod Penal al R.Moldova - confecţionarea, deţinerea, vânzarea sau folosirea documentelor oficiale false, care se pedepseşte cu amendă în mărime de până la 650 u.c sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 150 la 200 de ore, sau cu închisoare de până la 2 ani. The post O procură și o revizie tehnică falsificate, ridicate la frontieră appeared first on Moldova 24.