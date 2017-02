(foto) Un Porsche 911 Turbo, cu aproape un milion de kilometri parcurşi, găsit la vânzare în SUA

10:47

O echipă de doctoranzi din cadrul Departamentului Microelectronică şi inginerie biomedicală, Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică, Universitatea Tehnică a Moldovei au realizat o vastă lucrare colectivă: „Multifunctional Materials: A Case Study of the Effects of Metal Doping on ZnO Tetrapods with Bismuth and Tin Oxides”, cu un volum total de 46 de pagini, prim autor fiind drd. Vasile POSTICA. Lucrarea a fost publicată în una din cele mai prestigioase reviste ştiinţifice de specialitate – „Advanced Functional Materials”, cu factor de impact 12 și selectată pentru coperta acesteia (volumul 27, ediţia 6 din 10 februarie 2017).