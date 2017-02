A demarat construcţia Parcului Industrial din Cahul. Va fi gata peste trei ani

13:58

Ucraina, în prag de criză energetică Guvernul de la Kiev a declarat stare de urgenta energetica, din cauza deficitului de antracit, un tip de carbune extras din zona estica a Ucrainei controlata de separatistii prorusi, dar a carui furnizare este blocata de grupari ultranationaliste ucrainene, transmite agentia EFE, citata de Agerpres. Starea de urgenta implica si limitarea furnizarii de energie electrica pentru populatie. Premierul ucrainean Volodimir Groisman a cerut respectivelor grupari ultranationaliste sa puna capat blocadei si a avertizat ca principalele orase ale tarii risca sa ramana fara electricitate dupa ce vor fi epuizate stocurile de antracit. Seful executivului de la Kiev a atentionat de asemenea ca aceasta 'blocada va conduce la incetarea activitatii industriei metalurgice in care lucreaza circa 300.000 de persoane'. Ucraina mai are stocuri de antracit pentru noua zile, conform HotNews. Circa 30% din productia de energie electrica a Ucrainei este asigurata de termocentrale, iar o treime din energia furnizata de aceste termocentrale se realizeaza pe baza de antracit. Grupari radicale ucrainene, in care se regasesc combatanti si deputati din parlamentul de la Kiev, blocheaza de trei saptamani caile ferate pentru a impiedica transportul carbunelui extras din estul Ucrainei. Argumentul acestor grupari este ca banii primiti de separatistii prorusi in urma livrarii carbunelui sunt folositi de acestia pentru achizitia de armament.