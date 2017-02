Cimişlia: Au furat porcul din coteţ şi l-au sacrificat aproape de frontieră

07:37

Actorul şi activistul pentru drepturile omului Ashton Kutcher a cerut senatorilor americani să sprijine iniţiativele care încearcă să pună capăt exploatării sexuale a copiilor. În cadrul unei audieri care a avut loc miercuri în Senatul american, actorul Ashton Kutcher, vizibil emoţionat, a spus că a sosit timpul pentru ca „societatea şi guvernul să îi apere pe cei vulnerabili", relatează News.ro.